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Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen kadın zanlının "suçsuz" olduğunu öne sürerek ağlamasına bir vatandaş tepki gösterdi
13 Aralık 2018 22:53
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Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Karamanlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sokak ve kafelerde uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Derya K, Abdullah Y. ve Ali P. gözaltına alındı. Bu kişilerin bulunduğu adreste yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlılardan Derya K'nin ağlayarak, "Ben suçsuzum. Arada beni yakıyorlar. Ben bir şey yapmadım." diye bağırması üzerine bir vatandaş, "Siz niye bizim çocuklarımızı yakıyorsunuz. Timsah gözyaşları bunlar" diye tepki gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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