Emekliler ne kadar zam alacak?

Emekli maaşı zam oranı SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,64 olacak. Buna göre, en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşı 106 lira 40 kuruş artacak.

En yüksek SGK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı ise 510 lira 72 kuruş artacak. Bu durumda 1000 TL emekli maaşı alan bir kişinin maaşı Ocak'tan itibaren 1.106 TL'ye yükselecek.

Emekli sandığı içinse en düşük maşa yapılacak artış 157 lira olarak belirlenirken, en yüksek maaşa yapılan artış 321,74 TL olarak belirlendi.