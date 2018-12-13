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İkinci eylem planında 'daha yeşil şehirler' hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan eylem planına göre, şehirlerde altyapı yatırımlarının yanında daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri inşa edilecek.
13 Aralık 2018 23:23
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İkinci eylem planında 'daha yeşil şehirler' hedefi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İkinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, şehirlerin altyapısına yönelik projelerin yanında daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında millet bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, gürültü bariyerleri inşa edilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan planda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışma ve projeleri de yer aldı.

Buna göre, 81 ilde millet bahçeleri yaygınlaştırılacak, Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilecek, ilk iki etap onaya hazır hale getirilecek.

Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısı 13 bine yükseltilecek, İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihaleleri gerçekleştirilecek ve inşaatlarına başlanacak.

Emlak Bankasının yapılandırma süreci tamamlanarak faaliyete geçirilecek, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında, bölgesel uyum platformu oluşturulacak ve risk analizi yapılacak, köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini sağlayacak mevzuat düzenlenecek ve tasarım kılavuzları hazırlanacak.

Ankara ve İstanbul'da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planları yapılacak ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devri sağlanacak, Konut Piyasası Takip Sistemi'nin kurulması çalışmalarına başlanacak, köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları'nın yapılması kapsamında uygulama projeleri hazırlanacak ve ihale süreçleri başlatılacak.

Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışma ihale edilecek, yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yol, içme suyu, atık su, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 yapım işi tamamlanacak ve 14 yeni yapım işine başlanacak.

12 bin metrekare gürültü bariyeri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi" yapılacak, Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihaleleri yapılacak.

Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 kilometre bisiklet yolu, 3,5 kilometre yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri yapılacak.

Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılacak, 9 bin konut ve sosyal donatı tamamlanacak, 10 bin aileye sosyal konut satışı gerçekleştirilecek, 20 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilecek.

40 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılması desteklenecek, turizm tesislerinin sözleşme sürelerinin uzatılması işlemlerine başlanılacak.

20 bin hak sahibi çiftçi tarafından kullanılan tarım arazileri hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanacak, tarihten referans alan projeler ile 200 geleneksel Diyarbakır Evi Projesi tamamlanacak, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanacak, kamu binaları tasarım rehberi hazırlanacak.

5 ilde 19 farklı tipte konut projesi tamamlanacak, imar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak, 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihaleleri yapılacak, e-Devlet kapısında ve internet ortamında gerçekleştirilen çevre, şehircilik ve tapu işlemlerinin artırılması kapsamında 30 hizmet daha e-devlet kapısına entegre edilecek.

Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatı açılacak

Vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve Türkiye'ye yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanacak.

Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak ve izlenecek, Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi hayata geçirilecek.

Beş Tapu Bölge Müdürlüğünde Osmanlıca siciller merkez arşivine toplanacak ve tasnifi yapılacak, Türkiye anıt ağaç ve mağara atlası hazırlanacak, kara ve deniz koruma alanlarının artırılması kapsamında Salda Gölü, Karaburun ve Ildır Körfezi'nin özel çevre koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemler tamamlanacak.

"Atığım Geri Dönüşüyor"

Akıllı çevre denetimleri ve "Atığım Geri Dönüşüyor" çalışması başlatılacak.

Kirleticilerin kimlik tespiti ile denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaları sürekli olarak izlenecek ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi'ne (MELBES) geçilecek.

Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'ndeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusu korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılacak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu yapılacak ve koru alanları oluşturulacak.

Bakanlık tarafından, 79 ilde toplam 240 açılış yapılacak, 33 ilde 52 temel atılacak.

"Türkiye Mekansal Strateji Planı" ön hazırlık, araştırma ve analizleri tamamlanacak ve plan hazırlama süreci başlatılacak.
Anadolu Ajansı
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