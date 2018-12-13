Sivas'ta hayat dondu, dereceler eksi 13'ü gördü
Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 13 dereceye kadar düştü.
|13 Aralık 2018 23:33
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Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 13 dereceye kadar düştü. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar çareyi ateş yakarak ısınmakta buldu.
Sivas'ta dün etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklığı akşam saatlerinden hissedilir derecede düştü. Termometreler eski 13 dereceye kadar düştü. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, sokakta çalışmak zorunda kalanlar ısınmak için ateş yaktı. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Ara sokaklar buz pistine dönerken, vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar son yıllarda böyle soğuk görmediklerini söyledi.
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