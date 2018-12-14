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14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
14 Aralık 2018 00:01
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14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret edecek.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehir Parkı açılış törenine katılacak, Taşköprü ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışını yapacak.

(Kastamonu/11.00/14.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı'na ve Milli Teknoloji Zirvesi kapanış törenine katılacak.

(Samsun/14.30/18.00)

2- TÜİK, kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

(Brüksel)

3- Polonya'nın Katoviçe kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) gerçekleştirilecek.

(Katoviçe)

4- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

6- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

7- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

- Kazada hayatını kaybedenler için Ankara, Tokat, Çankırı, Şanlıurfa ve Çanakkale'de cenaze törenleri düzenlenecek.

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından verilecek "Sanat ve Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü" Türvak Sinema Tiyatro Müzesinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

(İstanbul/15.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın ilk maçında Göztepe ile Bursaspor, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/22.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta İstanbulspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)
Anadolu Ajansı
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