Meclis'de AK Parti-CHP milletvekilleri arasında terör tartışması çıktı
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütçe ile ilgili konuşmasını bitirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı. Özkoç, konuşmasında Adalet Bakanı Gül'ü ve AK Parti grubunu terör konusunda hedef aldı.
|14 Aralık 2018 01:14
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör tartışması çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütçe ile ilgili konuşmasını bitirdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç söz aldı. Özkoç, konuşmasında Adalet Bakanı Gül'ü ve AK Parti grubunu terör konusunda hedef aldı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Özkoç'a tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oturuma ara verdi. Ara verdikten sonra da AK Parti-CHP milletvekilleri arasındaki tartışma devam etti. Her iki tarafın milletvekillerinin birbirlerini sakinleştirmesinden sonra tartışma sona erdi.
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