AK Parti Bursa ilçe başkanları belli oldu
AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
|14 Aralık 2018 02:12
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AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Salman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Görevine atanan yeni ilçe başkanlarımıza başarılar dilerim. İlçelerimize ve Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.
Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü
Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni
Orhaneli İlçe Başkanı Ramazan Turhan
M.kemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu
Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu
Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram
Büyükorhan İlçe Başkanı Kamil Turhan
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