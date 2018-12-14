Katar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İTÜ, ALES'İ HALEN 3 YIL GEÇERLİ ZANNEDİYOR? İstanbul Teknik Üniversitesi, ALES puanlarının geçerlilik süresini Yükseköğretim Kurulunun resmi yazısına rağmen halen üç yıl geçerli kabul ediyor !