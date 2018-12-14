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Katar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi
14 Aralık 2018 02:49
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Katar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Al Sani, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mesajda, kazada yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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