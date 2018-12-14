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14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı.
14 Aralık 2018 02:51
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14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Açık Bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mehmet Ali KAHRAMAN'ın Atanması Hakkında Karar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Sakine Solmaz HABERAL'ın Atanması Hakkında Karar

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet ARI'nın Atanması Hakkında Karar

Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı DARA'nın Görevden Alınması Hakkında Karar
Memurlar.Net
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