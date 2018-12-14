14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı.
|14 Aralık 2018 02:51
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Açık Bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mehmet Ali KAHRAMAN'ın Atanması Hakkında Karar
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Sakine Solmaz HABERAL'ın Atanması Hakkında Karar
Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet ARI'nın Atanması Hakkında Karar
Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı DARA'nın Görevden Alınması Hakkında Karar
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