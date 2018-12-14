Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|14 Aralık 2018 03:08
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "bir hastanenin uzman hekimliğince düzenlenmiş" ibaresi "tabipliklerin birinden alınacak" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.
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