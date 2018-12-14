Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden belirlendi
|14 Aralık 2018 04:33
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden belirlendi.
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, 23 Aralık 2015 tarihli 29571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kurulan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesinin üyeleri yeniden teşekkül ettirildiği bildirildi.
Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi; Sağlık Bakanı veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı'ndan oluşacak.
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