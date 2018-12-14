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Yerel seçim takvimi yayımlandı

Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de
14 Aralık 2018 05:51
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Yerel seçim takvimi yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne giden süreçte uygulanacak seçim takvimini içeren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan YSK kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'a istinaden mahalli idareler seçimlerinin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacağı belirtilerek, seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 Salı günü olduğu aktarıldı.

Seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimin düzen içine yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya, gereken genelgeleri zamanında hazırlayıp yayımlamakla görevli kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; bütün iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunduğu kaydedildi.

Karara göre; 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimler için hazırlanan takvim 1 Ocak 2019 Salı günü işlemeye başlayacak. 2 Ocak'ta seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek. 3 Ocak'ta seçime katılacak siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını bildirmeleri istenecek. 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listelerinin, tutuklular ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itirazların başlayacak. Seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasına da 4 Ocak'ta başlanacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilmesi ve itirazların son günü 17 Ocak olacak. 27 Ocak'ta siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek.

3 Şubat 2019 Pazar günü hangi siyasi partilerin hangi seçim bölgelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacakları ilan edilecek. Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlanmasının son günü 21 Şubat olacak. 27 Şubat'ta ilçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıkları işlenmesi çalışmaları son bulacak. 28 Şubat'ta seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri ilan edilecek. 10 Mart'ta geçici ilçe seçim kurulları oluşumları tamamlanacak. Birden fazla siyasi parti veya bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde 12 Mart'ta ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işlemi yapılacak. 21 Mart'ta seçim propagandası ve yasakları başlayacak. Seçim propagandası seçimden bir gün önce 30 Mart'ta saat 18.00'de sona erecek. 31 Mart 2019 Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek.
İhlas Haber Ajansı
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