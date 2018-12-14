Sinyalizasyon sistemi olmadığından kaza gerçekleşmiş

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren faciasının sorumluları cezalandırılmadan, yaşanan acılar unutulmadan bu kez de bir acı kaza Ankara'da yaşandı. Sabah saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere, 206 yolcusu bulunan Yüksek Hızlı Tren (YHT) gardan hareket ettikten 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na geldiğinde yol kontrolü yapan klavuz tren ile çarpıştı. Kaza sonrası raydan çıkan YHT'nin üç vagonunun üzerine bir de üst geçit çöktü. Kaza sonrası olkay yerine AFAD ve Ankara itfaiyesi ekipleri sevkedildi. TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamalarda trenin üst geçide çarptığı belirtildi. Kazanın neden yaşandığı ile ilgili uzun süre doğru bilgi aktarılamayan facianın YHT treni ile aynı hatta bulunmaması gereken yol kontrolü yapan klavuz treni ile çarpışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Can pazarının yaşandığı Marşandiz İstasyonu'nda giden sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Onkoloji Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne sevketti. Saatler sonra faciada 3'ü makinist olmak üsre 9 kişinin öldüğü 47 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde göz yaşı döktü. Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi. Kazada ölen makinistlerin ise Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal. Kazada Konya'daki özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş (48) da hayatını kaybetti. Ankara'da oturan ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Ertaş'ın, görev yaptığı hastaneye nöbete gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Feci kazada HDP'nin Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de hayatını kaybetti. Kazada yaralanlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders veren 5 akademisyenin bulunduğu öğrenildi. Yaralılardan Gazi Üniversitesi doktora öğrencisi H.Ç., kaza anını anlattı. İlk vagonda son sıralarda oturduğunu anlatan H.Ç., "Tren hareket ettikten 6-7 dakika sonra kaza meydana geldi. Biranda her taraf birbirine girdi. Bulunduğumuz vagon preslenmiş gibi oldu" dedi.

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı. Erdoğan, YHT kazası ile ilgili tüm birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi. CHP de TBMM CHP Grup Yönetimi'nin görevlendirmesiyle kazanın incelenmesi için heyet oluşturdu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de kaza ile ilgili yaptığı açıklama yaptı.

250 kilometre hız yapabilen ve kaza anında 90-100 kilometre hızı bulan trenin neden kaza yaptığıyla ilgili Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş'tan çarpıcı bir iddia geldi. Bektaş, kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını söyledi. Bektaş şöyle konuştu: "İki yıl önce burası, Kayaş- Sincan arası banliyo hattı Başkent-Ray çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu hatta sadece yüksek hızlı trenler çalışıyordu. Ama bu hat, bitmeden açıldı. Yolun tam anlamıyla bitmesi demek, bütün altyapısıyla, üstyapısıyla, sinyalizasyon sistemiyle birlikte açılması demek. Ama, 2018'in Nisan'ında, 12 Nisan'da bu hat sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı. Sinyalizasyon olmadan kaza riski birden, yediye, sekize çıkar." TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ise Ankara-Sincan hattında yaşanan sinyalizasyon sorunu nedeniyle makinistlerin bir süredir telsizle haberleştiğini söyledi.

Olayın ardından soruşturma için Ankara Başsavcılığı 3 savcı görevlendirdi. Soruşturma kapsamında kazayla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. gözaltına alındı. Öte yandan Çorlu'da temmuz ayında meydana gelen tren kazasıyla ilgili bilirkişi raporunda asıl kusurlu bulunan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, eylül ayında mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"12 NİSANDAN SONRA HERGÜN BU KAZAYI BEKLİYORDUK"

Ankara'da meydana gelen tren kazasının ardından Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ve Türk Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB), BTS Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması düzenledi. Kazanın insan hatasından kaynaklanmadığını, alt yapı sistemleri hazır olmadan hızlı trenin çalıştırılmasına neden olanların sorumlu olduğu belirtilen ortak açıklamada, "Bu anlayış 'hızlandırılmış tren şovu' uğruna Pamukova'da 41 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış gerekli bakım ve alt yapı çalışmaları yapılmadığı için Çorlu'da 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu anlayış bugün de Ankara'da sinyalizasyon sistemleri devrede olmadığı halde yüksek hızlı tren çalıştırıldığı için 9 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur" denildi. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş "Seçimden önce 12 Nisan'da bu hat açıldı. Biz uyarılarımızı o zaman da yaptık ve sinyalizasyon olmadığını söyledik. Hattın telsiz sistemiyle açılacağını ve yasal olduğunu söylediler. Telsizle şu anda yapılan sistem ön görülmeyen aksaklıklar olduğunda kısa sürede kullanılır. Burada 9 aydır bu sistem devam ediyor. 12 Nisan'dan sonra her gün bu kazayı bekliyorduk" dedi.

GENEL MÜDÜR MAĞDURA YİNE HESABINI KAPATTI

Kaza sonrası devletin ilgili kurumlarından peş peşe açıklamalar gelirken gözler demir yollarından sorumlu olan TCDD'ye çevrildi. Daha önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlunu yitiren anne Mısra Öz Sel'i engellemesiyle gündeme gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, bu kez de Twitter hesabını takipçisi olmayanlara kilitledi. Apaydın, dokuz kişinin öldüğü tren kazasının yaşandığı gün Twitter hesabını kilitledi. TCDD müdürü olması nedeniyle takip edilen ve kazayla ilgili halka görevi gereği bilgi vermesi gereken Apaydın, bilgi paylaşımı yapmak yerine hesabını kapattı.

ÇORLU'DAN ANKARA'YA İHMAL İSYANI

Çorlu'da yaşanan tren kazasında yakınlarını kaybedenler Ankara'daki kazaya tepki gösterdi. 8 Temmuz'da Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 318 kişinin ise yaralandığı kazada yakınlarını kaybeden Mısra Öz Sel ve Gürkan Köse, kazanın ardından yetkililere tepki gösterdiler. Sel, Twitter hesabından, "Artık ölen vatandaşlarınıza Allah'tan rahmet dilemeyin! 5 aydır 'başka can yanmasın' diye kendimizi paraladık! Kapatın yönetemediğiniz kurumları! İstifa edin! Binmeyin şu trenlere! Yönetemiyorlar! Şimdi suçlu kim!?" derken Köse de, "Yine oldu! Yine canlar gitti! Yine facia! 5 aydır bağırıyoruz, sorumlu sorumsuzlar görevlerinizi beceremiyorsunuz. O koltukları hak etmiyorsunuz. Hak edenlere bırakın ki artık herkes rahatlasın. Başka canlar yanmasın!" ifadelerinde bulundu.

73 YIL 23 KAZA 455 ÖLÜ

Türkiye'de demir ağlar üzerinde 1945'ten 2018'e kadar dün gerçekleşen kaza ile birlikte 73 yılda 23 kaza yaşandı. Bu kazalarda 455 kişi hayatını kaybetti binlerce kişi de yaralandı. İşte Türkiye'de gerçekleşen ve can kaybı yaşanan tren kazaları: