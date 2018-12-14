Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
|14 Aralık 2018 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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