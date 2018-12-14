1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
14 Aralık 2018 06:30
Yazdır
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bolu ve Düzce çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın güney ve batısı ile Düzce çevrlerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,053 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK tüm cephelerde vurulacak
14 Aralık 2018 06:50		 Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor
14 Aralık 2018 06:13
Ankara'da tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor
14 Aralık 2018 06:10		 Kırşehir'de gizli buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü
14 Aralık 2018 02:11
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
13 Aralık 2018 22:38		 Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
13 Aralık 2018 21:28
Okulda kalp krizi geçiren minik Sabiha toprağa verildi
13 Aralık 2018 20:23		 Taksiciden tepki çeken hareket
13 Aralık 2018 20:00
Tunus'taki Kur'an yarışmasında Türk öğrenci 2'nci oldu
13 Aralık 2018 19:50		 İzmirliler yıllar sonra karla hasret giderdi
13 Aralık 2018 18:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Yerel seçim takvimi yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı. İnternet siteleri yine yok!
Bakan Gül: Terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde
Meclis'te tartışma çıktı, itişmeler yaşandı
14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Aşiretlere PKK tehdidi
Televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar
Sinyalizasyon sistemi olmadığından kaza gerçekleşmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
beğenilme hırsı 2
sinan meydan 2
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 4
hayal 1
çok yorgunum 1
top desem,bomba diye karakola verir 2
like çetesi 1
eren derdiyok 4
SON İLANLAR
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam