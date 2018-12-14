PKK tüm cephelerde vurulacak

ABD/PKK ittifakının Suriye kuzeyindeki korsan kantonları birleştirme projesine son 17 kilometre kala Fırat Kalkanı Harekatı ile 'dur' diyen Türkiye, Ortadoğu'nun en büyük terör merkezine dönüşen Afrin'i de Zeytin Dalı ile temizlemesinin ardından bölgedeki en kritik hamleye hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) müşterek yapacağı 3. operasyon, Suriye iç savaşı ve DEAŞ aparatını kullanarak PKK'ya alan açan ABD ve destekçilerine 550 kilometrelik sınır şeridinde en büyük darbe olacak. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun kesinleşmesi, PKK/PYD cephesini panikletti. Başkan Erdoğan'ın 'operasyon başlıyor' mesajının ardından harekete geçen PKK destekçisi güçler, Deyrizor, Rakka, Ayn İsa ve Tel Abyad'da bir dizi toplantı düzenledi. Kandil kadrosundan Elder Halil, Riyad Dirar ve İlham Ahmed başta olmak üzere Polat Can ve Şahin Cilo'nun da katıldığı toplantılarda "Sınır boyunda Türkiye'den önce biz saldırıya geçelim" çağrısı yapıldı. Bölge halkı ve aşiretleri de baskı altına alan örgüt, "Çocuklarınızı ÖSO'dan derhal çekin" tehdidi savuruyor.

KARŞI ÇIKANLAR KOVULACAK

TÜRKİYE'DEN KARŞI HAMLE

ABD/PKK ittifakının aşiretlerle yürüttüğü görüşme trafiğine karşılık olarak Türkiye de karşı hamle başlattı. Suriye genelinde etkin tüm aşiret liderleriyle görüşen Türk güvenlik birimleri, bölge genelinde yüzde 80 oranında destek ve işbirliği sözü aldı. Türk askerinin adım atması durumunda ÖSO ve Türkiye ile birlikte hareket etme sözü veren aşiret temsilcileri PKK'dan birlikte kurtulma konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Ankara'ya bir destek de Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği'nden geldi. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı sevinçle karşılayan Aşiretler Birliği, dünkü yazılı açıklamasında "İşgal edilen topraklarımıza geri dönmek için Türkiye'den bölgeye acil müdahale bekliyoruz. Türkiye daha önceki operasyonlarında başarılı olmuştu, bu operasyonda da başarılı olacağına inanıyoruz. Suriyeliler olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduk, bu operasyonda da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

TÜM CEPHELERDE VURACAĞIZ

Sincar ve Karacak'a bomba yağdı

Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın hazırlıkları tam gaz sürerken, dün akşam terör yuvalarına havadan bomba yağdı. Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgeleri F-16'lar tarafından vuruldu. Hava harekatında Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoları yerle bir edildi. Harekatla ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır" dedi.

Yılmaz Bilgen