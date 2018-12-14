1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ 'The Independent'ı almak istemiş

FETÖ'cü Süleyman Tiftik'in ByLock içeriklerinde, örgütün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Independent'ı satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı
14 Aralık 2018 07:05
Yazdır
FETÖ 'The Independent'ı almak istemiş

FETÖ'nün sözde "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik'in ByLock içeriklerinde, örgütün İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Independent'ı satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ çatı davasının delilleri arasında, firari sanıklarından Tiftik'in, "214359" ID numaralı kimliği tespit edilemeyen ByLock kullanıcısı bir örgüt mensubuyla Şubat 2016'da yaptığı görüşme yer aldı.

BYLOCK MESAJLARINDA ÇIKTI

Görüşmeye göre, kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubu, Tiftik'e yazdığı mesajda, Independent'ın satışlarının düştüğü belirtilerek, "İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, satışların çok düşmesinden dolayı baskıyı durdurup sadece dijital olarak yayın hayatını sürdürmeyi planlıyor. Tekliflere açıklarmış" ifadelerini kullandı.

FİYAT SORALIM MI?

Aynı kişinin gönderdiği bir diğer mesajda, "Gazetenin sahiplerinin (baba-oğul) yaptıkları açıklamalardan şu anlaşılıyor abi: Independent gazetesine istedikleri gibi bir müşteri bulamamışlar ve bundan dolayı dijital olarak yola devam etme kararı almışlar. Ancak bu süre zarfında iyi bir teklif gelirse, satmaya açıklar" denildi. Tiftik'e gelen bir diğer mesajda da örgütü söz konusu gazeteyi alma niyetinde olduğu görülüyor. Mesajda, "Sa muhterem ağabeyim, Independent'ın sahipleriyle bir randevu alıp bir fiyat soralım mı abi? Hürmetlerimle" ifadeleri yer aldı.

RÖPORTAJ AYARLANMIŞ

Kimliği tespit edilemeyen kişinin, Tiftik'e yolladığı başka bir mesajda ise aynı davanın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Akın İpek için İngiltere'de Times gazetesinde bir röportaj ayarlandığı belirtildi. Mesajda, "Washington'dan Adem Yavuz Arslan, Akın İpek ile ilgili İngiliz medyasında mülakat konusunu konuşmuş ve Akın abi bu konuya sıcak bakmış. Bunun üzerine Adem Yavuz Arslan bana mesaj yazdı ve 'mülakat ayarlayabilir miyiz?' diye sordu. Bende İngiltere'nin en çok satan gazetesi Times ile mülakat ayarladım. Ancak daha sonra Akın abi, 'İngiliz gazetesine konuşursam, TR'de aile çevrem ve hizmete baskıyı daha da artırırlar' endişesiyle şimdilik yapmaktan vazgeçmiş" ifadelerine yer verildi.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,325 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşbirlikçi haine 7.5 yıl hapis
14 Aralık 2018 08:20		 219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
14 Aralık 2018 08:05
Aşiretlere PKK tehdidi
14 Aralık 2018 07:20		 Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti
13 Aralık 2018 22:03
TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı
13 Aralık 2018 21:33		 Açığa alınan astsubay itirafçı oldu
13 Aralık 2018 21:18
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı
13 Aralık 2018 20:28		 'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında
13 Aralık 2018 19:43
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
13 Aralık 2018 19:13		 FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası
13 Aralık 2018 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Yerel seçim takvimi yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı. İnternet siteleri yine yok!
Bakan Gül: Terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde
Meclis'te tartışma çıktı, itişmeler yaşandı
14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Aşiretlere PKK tehdidi
Televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar
Sinyalizasyon sistemi olmadığından kaza gerçekleşmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
beğenilme hırsı 2
sinan meydan 2
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
13.12.2018 Ankara'da yüksek hızlı tren kazası 4
hayal 1
çok yorgunum 1
top desem,bomba diye karakola verir 2
like çetesi 1
eren derdiyok 4
SON İLANLAR
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam