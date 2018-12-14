1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşiretlere PKK tehdidi

ABD Dışişleri'ne bağlı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kesinleşince PKK'lılara moral vermek için soluğu Suriye kuzeyinde aldı
14 Aralık 2018 07:20
Yazdır
Aşiretlere PKK tehdidi

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey, Haseke'de örgüt elebaşıları ile toplantı yaptı. PKK'lıların Jeffrey'e "Türkiye bize saldırırsa DEAŞ'la mücadelemiz durur" dediği öğrenildi. Temaslarını sürdürecek Jeffrey'in bir süre daha bölgede kalacağı belirtiliyor. Elçinin toplantıları sonrası Suriye PKK'sı sözcülerinden Nuri Mahmud'un, teröristlere moral vermek için "Saldırı olursa karşılık vereceğiz. Tüm güçlerimiz devrime inanıyor" demesi dikkat çekti.

Bölgedeki aşiretleri sık sık biraraya getiren PKK elebaşıları, kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde halkı tehdit ediyor. Öte yandan Türkiye'nin harekatına ilişkin ABD'den ilk tepki, PKK'yı kara kuvveti olarak kullanan Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu 'endişe verici' olarak tanımladı; "Türkiye'nin harekatı bölgedeki ABD askerlerini tehlikeye atar" dedi.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,773 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşbirlikçi haine 7.5 yıl hapis
14 Aralık 2018 08:20		 219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
14 Aralık 2018 08:05
FETÖ 'The Independent'ı almak istemiş
14 Aralık 2018 07:05		 Örgüt abisini duruşma salonunda teşhis etti
13 Aralık 2018 22:03
TSK'dan Sincar ve Karacak Dağı'na hava harekatı
13 Aralık 2018 21:33		 Açığa alınan astsubay itirafçı oldu
13 Aralık 2018 21:18
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 şüpheli tutuklandı
13 Aralık 2018 20:28		 'Kumpas davaları'nın savcısı hakim karşısında
13 Aralık 2018 19:43
Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
13 Aralık 2018 19:13		 FETÖ'cülere hücre evi ayarlayan kişiye hapis cezası
13 Aralık 2018 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Yerel seçim takvimi yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı. İnternet siteleri yine yok!
Bakan Gül: Terörden 44 bin 690 kişi cezaevinde
Meclis'te tartışma çıktı, itişmeler yaşandı
14 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Televizyonda kaçırılmayacak fırsatlar
Aşiretlere PKK tehdidi
Sinyalizasyon sistemi olmadığından kaza gerçekleşmiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.12.2018 chp ve iyi partinin anlaşması 2
hayal 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 4
5816 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 4
sen ne işe yararsın acaba 3
ömer hayyam 1
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 2
chp nin günah galerisinden sayfalar 6
beğenilme hırsı 2
muhalif yazarlar 1
SON İLANLAR
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay Denetçi Yardımcısı Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi
Eleşkirt Belediyesi Antrenör Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam