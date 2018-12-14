Taraftar Derneği'nde yangın: 2'si ağır 6 yaralı
|14 Aralık 2018 07:15
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Nazilli Şehir Stadyumu'nun altında bulunan Nazillispor Taraftarlar Derneği'nde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonucu dernekte bulunan stat sorumlusu Ali Çavuk (42), İbrahim Tuncel (36), Mehmet Erdemir (28), Ekrem Koyuncu (23), Mehmet Salman (27) ve Salih Aykan (33) çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan incelemelerde Ali Çuvak ve İbrahim Tuncel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Çuvak ve Tuncel, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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