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Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp

Kolombiya'nını Medellin kentindeki EAFIT Üniversitesine 28 Kasım'da seminer vermek üzere gelen Prof. Dr. Gençay'dan 6 Aralık'tan bu yana haber alınamıyor - Kolombiya polisi, Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay ile en son birlikte görüldüğü kişiyi arıyor
14 Aralık 2018 07:25
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Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp

Kolombiyalı makamlar nezdinde konuyu takip eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, polisin Gençay ile en son görülen kişiyi tespit ettiği ve bu kişiyi aramaya devam ettiği bilgisini AA muhabiri ile paylaştı.

SEMİNER İÇİN GELMİŞTİ

Prof. Dr. Gençay, 28 Kasım'da, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finanslar Araştırmalar Merkezi'nde vereceği seminer için Medellin kentine gelmiş, seminerin ardından bir süre daha kentte kalmaya karar vermişti.

KREDİ KARTI 8 ARALIK'TA KULLANILMIŞ

Ailesinin Ramazan Gençay'dan haber alınamaması üzerine yaptığı girişimlerin ardından, Gençay'ın en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı tespit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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