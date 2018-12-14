Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp

Kolombiyalı makamlar nezdinde konuyu takip eden Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği, polisin Gençay ile en son görülen kişiyi tespit ettiği ve bu kişiyi aramaya devam ettiği bilgisini AA muhabiri ile paylaştı.

SEMİNER İÇİN GELMİŞTİ

Prof. Dr. Gençay, 28 Kasım'da, EAFIT Üniversitesi Ekonomik ve Finanslar Araştırmalar Merkezi'nde vereceği seminer için Medellin kentine gelmiş, seminerin ardından bir süre daha kentte kalmaya karar vermişti.

KREDİ KARTI 8 ARALIK'TA KULLANILMIŞ

Ailesinin Ramazan Gençay'dan haber alınamaması üzerine yaptığı girişimlerin ardından, Gençay'ın en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa mekanının güvenlik kamerası görüntülerinde bazı kişilerle görüldüğü tespit edilmiş, akademisyenin kredi kartlarının ise 7-8 Aralık'ta kullanıldığı tespit edilmişti.