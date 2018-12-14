Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek
Suriye'nin Telabyad şehrindeki PKK/PYD zulmünden kaçarak Sanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona tam destek verdi
|14 Aralık 2018 07:35
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Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, Türk askerinin operasyonu başarı ile tamamlamasının ardından memleketlerine dönmek istediklerini söyledi.
Sınırın sıfır noktasında bulunan Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti.
Suriyeliler Telabyad kentinde yaşadıkları sırada gençlerin terör örgütü PKK/PYD tarafından silahlandırıldığını söyledi.
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