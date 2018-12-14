İşbirlikçi haine 7.5 yıl hapis
|14 Aralık 2018 08:20
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Diyarbakır'da terör örgütünün saldırı öncesi keşif çalışmasını yürüten işbirlikçi hain, ölü olarak ele geçirilen PKK'lı militanın üzerinde bulunan hafıza kartıyla yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü aranan teröristler listesinde 1.5 milyon liralık Mavi kategoride aranırken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 korumasıyla öldürülen sözde bölge sorumlusu Murat Üçer'in üzerinden çıkan hafıza kartında, güvenlik güçlerine ait servis araçlarının bir otomobilden fotoğraflarının çekildiği tespit edildi. Görüntüleri ayrıntılı inceleyen terör uzmanları çekimi yapan kişiyi tespit etti.
Bu kişinin 2 kardeşi dağ kadrosunda olan ve kendisi de kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken ihraç edilen Garip N. olduğu belirlendi. Sanık, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7.5 yıl hapisle cezalandırıldı.
ÖZGÜR CEBE
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