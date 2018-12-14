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Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
|14 Aralık 2018 08:44
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Düzce'nin Yığılca ilçesi Hoşafoğlu köyünde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 çocuk yanarak hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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