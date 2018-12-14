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Yargıtay, 'kadının o saatte ne işi var' savunmasına indirim yolunu kapattı

Yargıtay 14 üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23:00 te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğralarını çeken şoföre 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı
14 Aralık 2018 08:55
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Yargıtay, 'kadının o saatte ne işi var' savunmasına indirim yolunu kapattı

Yargıtay 14 üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23:00 te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğralarını çeken şoföre 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Yargıtay vermiş olduğu bu kararla, "Kadının gece yarısı sokakta ne işi var? diye savunma yapan taciz sanıklarına da , indirim yolunu kapatmış oldu.

Hürriyet
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