Yargıtay, 'kadının o saatte ne işi var' savunmasına indirim yolunu kapattı

Yargıtay 14 üncü Ceza Dairesi, halk otobüsüne 23:00 te binen kadına tecavüz edip çıplak fotoğralarını çeken şoföre 34 yıl 8 aylık indirimsiz cezayı onadı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Yargıtay vermiş olduğu bu kararla, "Kadının gece yarısı sokakta ne işi var? diye savunma yapan taciz sanıklarına da , indirim yolunu kapatmış oldu.