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Dolar ve euro cinsi tahvil nedir? Dövizle tahvile nasıl yatırım yapılır?

Bireysel yatırımcı için ilk kez dövize dayalı tahvil ihracı başlıyor. Hazine'nin pazartesi günü ihrac edeceği dolar ve euro cinsi tahviller, getiri açısından mevduatı sollayacak. Vergi avantajı da olan bu yeni enstürman yastık altında döviz tutan bireysel yatırımcıya yeni bir alternatif olacak
14 Aralık 2018 09:17
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Dolar ve euro cinsi tahvil nedir? Dövizle tahvile nasıl yatırım yapılır?

Türkiye'de ilk kez bireysel yatırımcı için dolar ve euro cinsi tahvil ihracı için düğmeye basıldı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, önceki gün düzenlenen TÜYİD zirvesinde, "Bankaların bilançosunda önemli kısmı mevduatta 176 milyar dolar eşdeğeri para bulunuyor. Bu çerçevede devlet olarak biz de önümüzdeki pazartesi, dolar ve euro cinsi Hazine garantili tahvil ihracına başlıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gidip alabilecek" sözleriyle mesajını verdiği ihracın ayrıntıları netleşti. Söz konusu tahviller, bireysel yatırımcı için yeni bir alternatif anlamı taşırken, aynı zamanda yatırımcı tabanının genişletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tahviller aynı zamanda, mevduata göre stopajın düşük olmasının etkisiyle, getiri açısından da cazip olacak.

VERGİ AVANTAJI BULUNUYOR

Asgari alım tutarı 10 bin dolar ya da euro olacak. 17-21 Aralık'ta toplanacak döviz cinsi talepler 28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak. Senetler bin dolar ve euro katları şeklinde satılacak. Senetler alınan bankaya satılacak

Asgari alım tutarı 10 bin dolar ya da euro olacak. 17-21 Aralık'ta toplanacak döviz cinsi talepler 28 Aralık'ta hesaplara aktarılacak. Senetler bin dolar ve euro katları şeklinde satılacak. Senetler alınan bankaya satılacak
Bankalar şu anda 10 bin dolara kadar olan dolar mevduatına yıllık yüzde 3 civarında faiz ödüyor. Fakat, döviz mevduatlarına yüzde 13-18 arasında stopaj uygulanırken, Hazine tahvillerinde ise stopaj oranı yüzde 10. Uzmanlar, yeni tahvillere parasını mevduatta tutan yatırımcıların bir bölümünün büyük ilgi göstereceğini söyledi. Tahvil ihracı ayrıca bankalarda atıl olarak duran mevduatın da ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.

TALEP TOPLAMA HAFTAYA

Bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilecek euro ve dolar cinsi devlet tahvili için 17-21 Aralık tarihlerinde talep toplanacak. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak.
NTV
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