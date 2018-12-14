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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi
14 Aralık 2018 09:31
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Veli K. ve eşi Hatice K. ile Uğur T, Ufuk K, İlker S, Murat O, Sinan Y, Sefa E. ve Sefa Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Sinan Y, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 gün önce sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma sonucu adreslerinde uyuşturucu ele geçirilen 9 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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