Enkaz kaldırma çalışmalarına kar nedeniyle ara verildi
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında enkaz kaldırma çalışmalarına, gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle ara verildi
|14 Aralık 2018 09:34
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YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılması çalışmalarına gece yarısına kadar devam edildi.
Ağır tonajlı vinçlerle yürütülen çalışmalara gece yarısı başlayan ve kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle saat 02.30'da sıralarında ara verildi.
Yetkililer enkaz kaldırma çalışmaların sabah saatlerinde meteorolojik koşullara bağlı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.
Bu arada kaza yerinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polisler hazır bekletiliyor.
Muhammed Nuri Erdoğan,Hamdi Çelikbaş
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