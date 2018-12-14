AYM'nin 26 Aralık tarihli toplantı gündemi
|14 Aralık 2018 09:38
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20 Aralık 2018 Perşembe Günü Saat 09.30'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi
|
Sıra
No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme
Evresi
|
Özelliği
|
1.
|
E.2018/154
İzmir 28. Asliye
Ceza Mahkemesi
|
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un;
A. 12/6/1979 tarihli ve 2249 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle değiştirilen 4. maddesinin birinci fıkrasının,
B. 2249 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 15. maddesinin 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 158. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının,
iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
2.
|
E.2018/155
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128
milletvekili
|
10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) Sayılı Cetvel'in sonuna eklenen sıraların iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
3.
|
E.2016/181
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Ankara Milletvekili
Levent GÖK,
Manisa Milletvekili
Özgür ÖZEL ile
birlikte 123 milletvekili
Birleşeni
E.2018/16
|
20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A. 11. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli'nin 8. sırasının değiştirilen (b) bendinde yer alan "...(ğ) bendinde..."ve "...merkez teşkilatına..." ibarelerinin,
B. 12. maddesiyle 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na eklenen geçici 10. maddenin,
C. 32. maddesiyle 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine eklenen fıkranın,
Ç. 33. maddesiyle 2942 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin,
D. 34. maddesiyle;
1. 2942 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesinin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırılmasının,
2. 2942 sayılı Kanun'a eklenen geçici 11. maddenin,
E. 38. maddesiyle 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu'na eklenen ek 14. maddenin,
F. 39. maddesiyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 9. maddesinin;
1. Birinci fıkrasının;
a. Değiştirilen birinci cümlesinin,
b. İkinci cümlesinde yer alan "adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000'e kadar olan"
ibaresinin "büyükşehir olan iller dışındaki" şeklinde değiştirilmesinin,
2. İkinci fıkrasında yer alan "il valisi" ibaresinin "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı" şeklinde değiştirilmesinin,
3. Üçüncü fıkrasının;
a. Birinci cümlesinde yer alan "tıp fakültesi" ibaresinin "ilgili fakülte" şeklinde değiştirilmesinin,
b. Birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlelerin,
4. Üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkraların,
5. Değiştirilen mevcut yedinci ve sekizinci fıkralarının,
G. 40. maddesiyle 3359 sayılı Kanun'a eklenen ek 15. maddenin,
Ğ. 41. maddesiyle 3359 sayılı Kanun'a eklenen ek 16. maddenin,
|
Esas
|
İptal
|
H. 42. maddesiyle 3359 sayılı Kanun'a eklenen geçici 10. maddenin,
I. 43. maddesiyle 3359 sayılı Kanun'a eklenen geçici 11. maddenin,
İ. 74. maddesiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının,
J. 77. maddesiyle;
1. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (c) bendinde yer alan "Merkez Teşkilatlarında..." ibaresinin,
2. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen (III) sayılı Cetvel'in (1) numaralı sırasının "Kadro Unvanı" başlıklı bölümünde yer alan ".(ğ) bendinde." ve ".merkez teşkilatına." ibarelerinin,
K. 80. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
4.
|
E.2018/14
Ankara 5. İdare Mahkemesi
|
Mülga 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un 15. maddesinin 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 150. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendiyle değişiklik yapılmadan önceki ikinci fıkrasında yer alan ".disiplin esasları,." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
|
5.
|
E.2018/33
Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
|
31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun, 5/11/2003 tarihli ve 4999 sayılı Kanun'un 6. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinin, 26/2/2014 tarihli ve 6527 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının ikinci, dördüncü ve beşinci cümlelerinin iptallerine karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
|
6.
|
E.2018/107
Danıştay Onikinci Dairesi
|
18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu'na, 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 41. maddesiyle eklenen 10/A maddesinin mülga yedinci fıkrasında yer alan "...disiplin..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İtiraz
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