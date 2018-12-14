Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Aralık 2018 09:46
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,3640
|5,3650
|Avro
|6,0940
|6,0950
|Sterlin
|6,7530
|6,7870
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3300
|5,3800
|Avro
|6,0500
|6,1100
|Sterlin
|6,6700
|6,8200
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