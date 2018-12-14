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Aynı kişiye ait iki mağazayı 20 dakika arayla soydular
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 20 dakika arayla aynı kişiye ait cep telefonu mağazasına giren 4 kişi, yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşyaları çaldı
|14 Aralık 2018 09:54
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Yeşilova ve Çiftehavuzlar mahallelerinde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını büyük taşlarla kırarak girdi.
İş yerindeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları çalan hırsızlar hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde incelemede bulundu.
Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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