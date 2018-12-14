Gram altın, güne yükselişle başladı
|14 Aralık 2018 09:59
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 214 lira seviyesinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 213,3 liradan tamamladı.
Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,33 değer kazancıyla 214 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.431 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.240 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD varlıklarında yaşanan toparlanma ve ticaret savaşlarına ilişkin risklerin azalmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu, teknik olarak altının ons fiyatının 1.227 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.
Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün faizlerde değişikliğe gitmemesinin faiz indirim endişelerini ortadan kaldırdığını ve dolar kurundaki yükselişin sınırlandığını ifade ederek, altının gram fiyatında 211-215 lira bandının takip edileceğini kaydetti.
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