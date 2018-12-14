Havlayan köpeği takip edince gözlerine inanamadılar
|14 Aralık 2018 10:04
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Adana'da bir köpeğin önünde sürekli havladığı açık rögardan yağmur suyu kanalına düştüğü fark edilen ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Erkan Savun, bir köpeğin başında havladığı yol kenarındaki rögardan baktığında bir ineğin yağmur suyu kanalına düştüğünü gördü.
Savun'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinesi kepçesiyle ineğin düştüğü rögarın girişini genişletti. Daha sonra halat bağlanan hayvan düştüğü kanaldan çıkardı.
İneğin fark edilmesini sağlayan köpek ise çalışma sırasında bölgeden ayrılmadı.
Erkan Savun, motosikletiyle geçtiği sırada bir köpeğin rögarın yanında havladığını gördüğünü, ineği fark etmesi üzerine de durumu itfaiyeye bildirdiğini anlattı.
Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerine teslim edilen ineğin sahibi aranıyor.
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