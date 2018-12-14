1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu arsalarını sahte evrakla satan 7 zanlı gözaltında

Antalya'da kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı
14 Aralık 2018 10:45
Yazdır
Kamu arsalarını sahte evrakla satan 7 zanlı gözaltında

Antalya'da kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek sattıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kamuya ait arazileri satarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan Antalya polisi, Tekirdağ ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek kendilerininmiş gibi gösterdikleri, yatırım amaçlı arsa satın almak isteyenlere ulaştıkları iddia edildi. Zanlıların, yasal geçerliliği olmayan evrak düzenleyerek çok sayıda vatandaşa arsa sattığı öne sürüldü.

Bu yolla 1 milyon 500 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,555 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aynı kişiye ait iki mağazayı 20 dakika arayla soydular
14 Aralık 2018 09:54		 Samsun'da uyuşturucu operasyonu
14 Aralık 2018 09:31
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
14 Aralık 2018 08:44		 18 yaşındaki genç kız amcasının evinin önünde ölü bulundu
14 Aralık 2018 08:30
Sabotajı güclendiren ihmaller zinciri
14 Aralık 2018 08:10		 Canımız Hacker'lara emanet
14 Aralık 2018 07:30
Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp
14 Aralık 2018 07:25		 Telefon dolandırıcılığını güvenlik görevlisi engelledi
13 Aralık 2018 21:08
Ortaokul öğrencisi köprülü kavşaktan aşağı düştü
13 Aralık 2018 20:58		 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı
13 Aralık 2018 20:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı. İnternet siteleri yine yok!
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Erdoğan, Bahçeli'den Adana'yı istedi
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Sevgilisiyle manzarayı izlerken dehşeti yaşadılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
putlarla izzetli olmak 2
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 3
vazife çıkarmak 1
mahzuni şerif 1
dost 1
chp nin günah galerisinden sayfalar 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
ömer hayyam 2
hakkının yenmesi 1
sinan meydan 2
SON İLANLAR
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam