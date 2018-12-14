Kamu arsalarını sahte evrakla satan 7 zanlı gözaltında
|14 Aralık 2018 10:45
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Antalya'da kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek sattıkları iddia edilen 7 zanlı yakalandı.
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kamuya ait arazileri satarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yapan Antalya polisi, Tekirdağ ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek kendilerininmiş gibi gösterdikleri, yatırım amaçlı arsa satın almak isteyenlere ulaştıkları iddia edildi. Zanlıların, yasal geçerliliği olmayan evrak düzenleyerek çok sayıda vatandaşa arsa sattığı öne sürüldü.
Bu yolla 1 milyon 500 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla emniyetteki işlemleri sürüyor.
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