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Annenin uyuşturucu isyanı! Hapse atsınlar

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, anne ve babasını darp ettikten sonra evlerini yakmaya çalıştı. Uyuşturucu bağımlısı oğlundan artık bıktığını, uyuşturucu almak için para istediğini, vermedikleri zaman kendilerini darp ettiğini söyleyen annesi, "Yeter artık sağken ölü olduk. Yalvarıyorum bizi bu çocuktan kurtarsınlar onu tedavi etsinler ya da hapse atsınlar" diyerek gözyaşı döküp yardım istedi
14 Aralık 2018 10:52
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Annenin uyuşturucu isyanı! Hapse atsınlar

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. (27) uyuşturucu alamayınca krize girdi.

İHA'nın haberine göre, bağımlı genç eve gelerek anne Fatma E. (55) ile baba İbrahim E.'den (61) para istedi. Ancak genç, anne ve babasından para alamayınca annesini darp etti. Burhan E. annesini darp edince araya babası girdi. Bu kez de Burhan E. babasının boğazına sarılarak onu boğmak istedi. Anne ve baba bir fırsatını bulup dışarı kaçtı.

Bunun üzerine krize giren genç, kapıyı kilitleyip evi yakmaya çalışı. Bu arada Burhan E. bir taraftan da poşet içine koyduğu uçucu maddeyi çekmeye başladı. Anne ve baba ise polisi aradı. Olay yerine gelen polis Burhan E.'yi ikna etmek için bir süre uğraştı. Burhan E. uçucu maddeyi alıp sakinleşince kapıyı açıp polise teslim oldu. Burhan E. aranması da olduğu için sağlık ekipleri tarafından tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Anne Fatma E. oğlunun 2 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek, "Uyuşturucuya Yeşiloba Mahallesi'nde alıştı. Oradan uyuşturucuyu alıp burada içiyor. Bizden uyuşturucu almak için sürekli para istiyor. Biz de vermeyince hem babasını hem beni dövüyor. Biz bunun elinden bıktık. Bir anne babaya bu kadar acı çektirilmez. Ne yaptıysak onu bu illetten kurtaramadık, bizi yaşarken mezara soktu. Sağken ölüyüz.

Evimizi yakmaya çalıştı, beni ve babasını dövdü. Bize yardım edin. Yalvarırım artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yalvarırım bunu devlet ya tedavi ettirsin ya da cezaevine götürsün. Biz bundan artık kurtulalım. İnsan evladının kötü olmasını ister mi, cezaevine girmesini ister mi ama biz artık bıktık. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Para vermediğimiz zaman bizi öldürmek istiyor" diye gözyaşlarına boğuldu.
İhlas Haber Ajansı
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