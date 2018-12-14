Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi
|14 Aralık 2018 10:48
|Yazdır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.
YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.
Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.
Aylin Sırıklı
Bu haber 2,896 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|CHP'de kritik toplantının tarihi öne alındı
14 Aralık 2018 11:42
|Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
14 Aralık 2018 11:10
|Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
14 Aralık 2018 10:57
|İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları
14 Aralık 2018 09:41
|AYM'nin 26 Aralık tarihli toplantı gündemi
14 Aralık 2018 09:38
|CHP'li Tekin: Binali Yıldırım'ın adaylığının nedeni benim
14 Aralık 2018 09:29
|Türkiye Yemen görüşmelerinde atılan adımlardan memnun
14 Aralık 2018 09:12
|Erdoğan, Bahçeli'den Adana'yı istedi
14 Aralık 2018 07:55
|Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek
14 Aralık 2018 07:35
|Taraftar Derneği'nde yangın: 2'si ağır 6 yaralı
14 Aralık 2018 07:15