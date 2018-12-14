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Midesinden yemek borusu yapıldı

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yemek borusu kanserine yakalanan Erdal Yıldırım'a (50), midesinden yeni bir yemek borusu yapıldı. Sağlığına kavuşan Erdal Yıldırım, "Ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum" dedi
14 Aralık 2018 10:59
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Midesinden yemek borusu yapıldı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetiyle başvuran Erdal Yıldırım'a, yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. Kanser nedeniyle yemek borusu tıkanan ve su dahi içemez hale gelen Yıldırım için ameliyat kararı alındı.

PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi ve Göğüs Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota ve Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş tarafından ameliyat edilen Yıldırım'ın kanserli yemek borusu, kapalı (laparoskopik- torakoskopik) yöntemle alınıp, yerine midesinden yemek borusu yapıldı. Yıldırım, sağlığına kavuştu.


Ameliyat kapalı yapıldı


PAÜ Hastanesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, "Açık ameliyat olsaydı, hastanın karın ve göğüs boşluğunun açılması gerekirdi. Ancak bu durumda hastanın ameliyat sonrası iyileşme dönemi uzun sürecekti. Kapalı yöntemde hastanın sadece göğüs bölgesinde küçük bir kesi oldu. Hastamız çok şükür sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Hastanemizde her türlü kanser ameliyatını kapalı yöntemle yapar hale gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Büyük ve riskli bir operasyon


PAÜ Hastanesi Göğüs Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş ise, yemek borusu kanseri ameliyatlarının oldukça büyük ve riskli operasyonlar olduğunun altını çizerek, "Bu ameliyatları son yıllarda birçok alanda tercih edilen ve kapalı olarak bilinen laparoskopik-torakoskopik yöntemle gerçekleştiriyoruz.

Ameliyat sonrası yeniden doğdum


Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Erdal Yıldırım, "Hastalığımı öğrendikten sonra çok üzüldüm. Denizli'de gittiğim hastaneler bu ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Son çare olarak buraya başvurdum. Ameliyat sonrası adeta yeniden doğdum. Daha önce su bile boğazımdan geçmezken, şimdi rahatlıkla yemek yiyebiliyorum. Her geçen gün daha iyi oluyorum" dedi.
DHA
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