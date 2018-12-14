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Mesaj yüklü harekata üst düzey komuta

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti
14 Aralık 2018 11:03
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Mesaj yüklü harekata üst düzey komuta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Baskın tarzında yapılan harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da görev aldı.

Akar, savaş uçaklarının 30'dan fazla hedefi imha ettiği, Karacak Dağı bölgesinin ilk defa vurulduğu başarılı harekatın ardından, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." dedi.

TSK tarafından terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, dün akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekat, gerek verdiği mesaj gerekse plan ve icra aşamalarıyla dikkati çekti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sınırdan 85 kilometre uzaklıktaki Sincar ile 165 kilometre uzaklıktaki Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri istihbarat birimleriyle yoğun koordinasyon içinde belirlendi. Hedefler belirlenirken sivillerin can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterildi.

Sincar'a hava harekatı! 30'dan fazla hedef vuruldu

Hava harekatına yurt genelindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'den fazla savaş uçağı katıldı. Bunların yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da harekatta görev aldı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı da bölgedeki hava trafiğinin düzenlenmesine katkı sağladı. Harekat kapsamında hazırlanan yedek uçaklar da belirlenen bölgelerde pist başında hazır bekletildi.

İlk defa vuruldu

Sincar ve Karacak Dağı bölgesindeki terör hedefleri savaş uçaklarınca aynı anda vuruldu. 30'dan fazla hedefin ateş altına alındığı harekat sırasında uçaklardan çıkan bombalar eş zamanlı olarak terör hedeflerini imha etti. Baskın tarzında yapılan harekat nedeniyle terör örgütü üyeleri büyük şok yaşadı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Karacak Dağı bölgesi ilk defa vurulmuş oldu.

Hiçbir sivil hedefin zarar görmemesi ise hava harekatının plan ve icra aşamalarında gösterilen özen, bir kez daha gözler önüne serildi.

Harekat merkezinde yoğun mesai

Teröristlerce kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların imha edildiği harekat, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komutanı kademesi tarafından yakından takip edildi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekatı gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

"Ülkemizi terör belasından kurtaracağız"

Talimatlar veren Bakan Akar, harekatın başarıyla tamamlanması ve uçakların üslerine dönmesinin ardından faaliyete katılanları kutladı.

Son derece memnuniyet verici, başarılı bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini dile getiren Akar, "Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Akar, şunları kaydetti:

"Hep birlikte, omuz omuza, aynı azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Birlikte inşallah bu çalışmalarımızın sonucunda ülkemizi ve asil milletimizi kahrolası terör belasından kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da burada operasyonlara katılanlara selamları, sevgileri var. Hepinizin yanaklarından öpüyor, teşekkür ediyor. Bu görev bitti. Bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yapmak suretiyle hazır olacağız."
Anadolu Ajansı
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