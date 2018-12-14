Bakan Albayrak açıkladı! Pazartesi başlıyor...
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak" dedi
|14 Aralık 2018 11:28
|Yazdır
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Albayrak "Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz.
5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak."
Bu haber 9,265 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Döviz getiren 'çöğür'ün hasadı başladı
14 Aralık 2018 13:16
|Turizmde 'rekor' yılı
14 Aralık 2018 12:12
|Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si kuruluyor
14 Aralık 2018 12:05
|Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için 'sınırlı çalışma izni' verildi
14 Aralık 2018 11:32
|İkinci eylem planında 'daha yeşil şehirler' hedefi
13 Aralık 2018 23:23
|Emekliler ne kadar zam alacak?
13 Aralık 2018 23:18
|Dünyanın ağzı Malatya kayısısıyla tatlandı
13 Aralık 2018 23:13
|Taksi plakaları yüzde 30 eridi
13 Aralık 2018 20:04
|Özel sektörde 200 bin kişi istihdam edilecek
13 Aralık 2018 17:41
|Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
13 Aralık 2018 15:23