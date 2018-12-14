Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak adım
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peron devreye girdi." dedi
|14 Aralık 2018 11:39
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peronun devreye girdiğini söyledi.
Bakan Pekcan, "Açılan 2 peronla birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının 1250 tıra çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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