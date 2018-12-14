CHP'de kritik toplantının tarihi öne alındı
Daha önce 24 Aralık'ta yapılacağı belirtilen CHP PM toplantısı, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındı. PM'de ittifak metninin yanı sıra İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor
|14 Aralık 2018 11:42
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CHP Parti Meclisi (PM), yerel seçim gündemi ile 18 Aralık Salı günü toplanacak.
Daha önce 24 Aralık'ta toplanacağı belirtilen CHP PM'nin, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle 18 Aralık Salı gününe alındığı belirtildi.İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntıları Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
PM'de İYİ Parti ile yapılan yerel seçim ittifak metninin yanı sıra CHP'nin İstanbul adayının da görüşülmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul'da adı büyükşehir belediye başkanlığı için konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
CHP'de şimdiye kadar 464 belediye başkan adayı netleşti. Açıklanan adaylardan 8'i büyükşehir 20'si de il belediye başkan adayıydı.
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