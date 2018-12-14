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Kanlıca'da otomobil denize düştü

İstanbul Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu. Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı. Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar sürüyor
14 Aralık 2018 11:49
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Kanlıca'da otomobil denize düştü

İstanbul Beykoz Kanlıca'da bir otomobil denize uçtu.

Otomobilin kadın sürücüsü, yakın bir restoranın valesi tarafından denizden çıkarıldı.

Suya gömülen otomobili çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

DHA
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