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Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si kuruluyor

Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından, Karacabey-Bandırma yolu üzerinde 200 dönümlük alan üzerinde kurulacak Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si ilçeyi cazibe merkezi haline getirecek. Türkiye'nin ilk Tarım Alışveriş Merkezi fuarlara ev sahipliği yapacağı gibi üretici ile tüketiciyi de ilk elden buluşturacak
14 Aralık 2018 12:05
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Türkiye'nin ilk ve tek Tarım AVM'si kuruluyor

Belediye Başkanı Ali Özkan, projeyle ilgili çalışmaların son sürat devam ettiğini belirterek, projenin büyük yankı uyandırmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Verimli tarım arazileri ile Türkiye'nin en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Karacabey'de ilçe belediyesi tarafından 'Nerede Tarım Orada Varım' sloganıyla yola çıkılarak geliştirilen ve Karacabey-Bandırma yolu üzerinde kurulması planlanan Türkiye'nin ilk Tarım AVM projesi, şimdiden tarım sektörünün en çok konuşulanları arasında yerini alırken, Belediye Başkanı

Ali Özkan yaptığı açıklama ile projeyle ilgili çalışmaların son sürat devam ettiğini belirtti.

Bandırma yolu üzerinde, 200 dönümlük bir araziye kurulması planlanan Tarım AVM'nin, Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Başkan Ali Özkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte, sadece bölgeye değil; tüm Türkiye'ye tarım alanında yeni bir cazibe noktası kazandırılacağını vurguladı.

Tek çatı altında bölgesel pazarlara hakimiyet imkanı olan Tarım AVM ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, "İlçemizin en önemli geçim kaynağı olan tarım faaliyetlerine destek için hayata geçirdiğimiz bu proje, Türkiye'de ilk olacak. Gübre, traktör, tarım ürünleri, zirai ilaçlar gibi ürün satan iş yerlerinin ilçe içerisinden çıkartılarak, burada daha bölgesel bir pazara, tek çatı altından girmeleri sağlanmış olacak. Örnek vermek gerekirse, Tarım AVM projesinin tamamlanmasıyla birlikte, ulaşım şartları göz önüne alındığında İstanbul'da Kadıköy'deki bir manava Bayrampaşa'dan gitmek isteyen bir kişinin harcayacağı zamandan önce, Karacabey'den aynı ürünlerin ilgili bölgeye daha hızlı bir şekilde gönderilebilmesi mümkün hale gelecek. Ayrıca burada, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve Susurluk'u da kapsayacak şekilde, sektör temsilcilerini bir arada toplamayı amaçlıyoruz. Yıl boyunca bölgeye hizmet verecek Tarım AVM'nin içerisinde, aynı zamanda sosyal tesislerimiz de yer alacak. Burasını yılın her dönemi yaşayan ve yüksek katma değer ortaya çıkaran bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Her sene düzenlenen tarım fuarını Tarım AVM içerisinde daha geniş bir alanda, vatandaşlarla buluşturmak istediklerini belirten Özkan, "Küçükbaş hayvancılık ve ekipmanları fuarını yapıyoruz. Burada çeşitli hayvanlar, hayvanlarla ilgili ekipmanlar geliyor, yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar ve davetliler bu fuarı takip ediyor. İşte bütün bu faaliyetin yapıldığı tarım ile ilgili aklımıza gelen alet hırdavat traktörün bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı orijinal bir projeyi inşallah Karacabey'imize kazandıracağız. Bu sadece Karacabey için değil, bütün Türkiye için bir proje olacak. Tarımla ilgili düşüncesi olan, bu alanda faaliyet göstermek isteyen her vatandaşımız öncelikle Karacabey Tarım AVM'yi gezecek, görecek, oradaki son yeniliklerden haberdar olacak. Bu aynı zamanda tarım turizmi konseptinin ilçemizde gelişmesine katkı sağlayacak, sadece tarım alanında değil, diğer esnafımıza da katkı sağlayacağını umduğumuz orijinal bir proje olacak" dedi.

Projeyi yap işlet devret modeli ile ilçeye kazandıracaklarını belirten Özkan, "Yöresel ürünlerin de burada satılmasını düşünüyoruz, bunun yanında da İstanbul- İzmir otoyolu devasa bir proje, bu projenin Karacabey-Bursa etabı da sona erdiğinde Karacabey'imizden 1,5 saatte İstanbul'a, 2 saatte İzmir'e ulaşmak mümkün olacak, dolayısıyla Türkiye'nin neredeyse yarı nüfusunu barındıran vatandaşlarımız, buralara çok kısa bir zaman diliminde, günübirlik gelip tarım fuarını gezecekler. Buradaki turistlik güzellikleri, longoz ormanlarını, Eski Karaağaç Leylek Köyünü gezecekler, bunun yanında da bölgemizde yetişen ürünleri ilk elden alma imkanına kavuşacaklar. Tabiri caizse hiçbir aracı sokmadan direk üreticiden alacakları için, aradaki fiyat farkı belki de onların yakıt giderlerini de karşılayacak, hem turistik bir gezi, hem de alışverişlerini gerçekleştirme imkanı bulacaklar" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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