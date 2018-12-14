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Meclis'te ilginç diyalog! '20 sene kafa attık'

TBMM Genel Kurulunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerinde, gerginlikler oluşurken, MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu
14 Aralık 2018 12:17
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Meclis'te ilginç diyalog! '20 sene kafa attık'

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Genel Kurul'da yaşanan gerginlikler sonrası söz alarak, "Gecenin bu saatinde, bu gerginliğinde bile bir sporcu kardeşim mesele olunca sporun ne kadar birleştirici olduğu gördük.

Hepimizi bir anda birleştirdi. Onun için, demek ki Alpay ile beni biraz daha fazla konuşturmanız lazım gerginlik olduğu zaman.

UFAK TEFEK HATALARIMIZDA DA BİZİ MAZUR GÖRÜN

Alpay ile benim bir kusurumuz var. Biz futbol oynadık.

Bir futbol topu yarım kiloya yakındır. 70-80 kilometre hızla gelen yarım kiloluk bir cisme biz 20 sene kafa attık. Ufak tefek hatalarımızda da bizi lütfen mazur görün." sözleri, Genel Kurul'da gülüşmelere yol açtı.


Meclis'te ilginç diyalog! '20 sene kafa attık'
Anadolu Ajansı
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