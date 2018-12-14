Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı

YENİ BASIN KARTI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI.... İNTERNET MEDYASI İÇİN KANUNİ DÜZENLEME YAPILMALI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün yeni basın kartı yönetmeliğini yayımladı. İnternet medyası halen basın kartı alamıyor. Bunun için Kanuni düzenleme yapılması gerekiyor. Kanuni düzenlemenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz.