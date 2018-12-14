Sokak köpekleri kendilerini seven küçük kıza saldırdı
Hatay'ın Erzin ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu yolda sevmek istediği sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı
|14 Aralık 2018 12:26
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Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Beren Kunt, yolda yatan sokak köpeğini sevmek istedi.
Ancak arkasından gelen başka bir sokak köpeği küçük kıza saldırdı.
Köpeğin saldırısı sonucunda 8 yaşındaki Beren Kunt yüzünden yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından kurtarılan küçük kız olay yerine çağrılan ambulans ile Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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