Otobüsün altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
Kayseri'de sabah saatlerinde yaşanan buzlanma nedeniyle kayan otobüsten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
|14 Aralık 2018 12:31
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Eskişehir Bağları mevkiinde meydana gelen olayda, yaşanan buzlanma nedeniyle bir araç kayarak kaldırıma çarptı.
Sürücü aracını kurtarmaya çalışırken buz tutan yolda fren yapmasına rağmen kayan halk otobüsü araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünün önüne düşen araç sürücüsü ezilmekten vatandaşların yardımı ile kurtuldu.
Dehşete düşüren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
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