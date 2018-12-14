Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.434,00 lira oldu
|14 Aralık 2018 13:21
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 214,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.434,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|213,20
|213,40
|214,40
|214,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.405,00
|1.426,00
|1.413,00
|1.434,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|194,40
|198,40
|195,50
|199,50
|Lira (Tam) Ziynet
|1.373,00
|1,393,00
|1.381,00
|1.401,00
|Yarım Ziynet
|687,00
|697,00
|690,00
|700,00
|Çeyrek Ziynet
|343,00
|348,00
|345,00
|350,00
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