1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 değer kaybederek 89.758,41 puana düştü
14 Aralık 2018 13:23
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,78 azalışla 89.758,41 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.628,11 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını düşüşle tamamlarken, en çok gerileyen yüzde 4,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dünya borsalarındaki satış ağırlıklı seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 90.000 puanın altında tamamladı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 89.300 ve 87.500 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 468 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
14 Aralık 2018 13:21		 Dolar ne kadar?
14 Aralık 2018 12:14
Borsa güne düşüşle başladı
14 Aralık 2018 10:11		 Gram altın, güne yükselişle başladı
14 Aralık 2018 09:59
Dolar güne nasıl başladı?
14 Aralık 2018 09:46		 Dolar ve euro cinsi tahvil nedir? Dövizle tahvile nasıl yatırım yapılır?
14 Aralık 2018 09:17
Altın fiyatlarında düşüş
13 Aralık 2018 18:33		 Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Aralık 2018 18:23
Gün sonu altın fiyatları
13 Aralık 2018 17:42		 Gün sonu döviz fiyatları
13 Aralık 2018 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ersun yanal 1
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 1
reklam 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
putlarla izzetli olmak 3
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
sözlükte gün yapmaya karar vermek 4
vazife çıkarmak 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam