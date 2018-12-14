1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu'da 166 köy ve mahalle yoluna kar engeli

Doğu Anadolu'da 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 83, Tunceli'de 11, Erzincan'da 32, Ağrı'da 40 olmak üzere toplam 166 köy ve kırsal kesimdeki mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
14 Aralık 2018 13:33
Yazdır
Doğu Anadolu'da 166 köy ve mahalle yoluna kar engeli

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkili olan kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle 166 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde 4 gündür aralıklarla süre kar yağışı ve yer yer etkili olan tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 83, Tunceli'de 11, Erzincan'da 32, Ağrı'da 40 olmak üzere toplam 166 köy ve kırsal kesimdeki mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kapanan köy yollarını açılması için 209 araç, 659 personel kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 15 ve Tercan'da 10 olmak üzere toplam 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

4 ekip, 5 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 3 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kar yağışının etkili olduğu diğer illerde de kara yolları, belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı ilçede 65, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde 110 santimetre olarak ölçüldü.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı. Kara yolları ekipleri yollarda kar küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Çocuklar ise soğuk havaya aldırış etmeden karlı zeminde futbol oynayarak karın keyfini çıkardı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Sagip Sezginer, Barış Yalçınkaya, Yunus Hocaoğlu, Sıtkı Yıldız, Hüseyin Demirci
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 702 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'dan İstanbul'a gitmek için önce Düsseldorf'a uçulan havalimanı
14 Aralık 2018 15:17		 Gülhane Cami'nin temel atma töreni gerçekleştirildi
14 Aralık 2018 15:10
ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor
14 Aralık 2018 15:07		 Antalya için kuvvetli yağış uyarısı
14 Aralık 2018 14:53
1 yaşındaki bebeğin boğazından çıktı
14 Aralık 2018 14:46		 İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor
14 Aralık 2018 14:23
Dicle Nehri'nde su 4 metre yükseldi, Hevsel Bahçeleri'ni su bastı
14 Aralık 2018 14:17		 Ankara'daki tren kazasında hayatın kaybedenlere veda
14 Aralık 2018 14:05
Para cezası gelince 112'yi aramayı bıraktılar
14 Aralık 2018 13:48		 'İlk defa başvuranların sadece 150'si hacca gidebilecek'
14 Aralık 2018 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
219 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, üniversitelerde yönetici atamalarına dair önemli görüş!
Ziraat Bankası, konutta kredi faizini %0,98'e indirdi
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'den atama açıklaması
Erdoğan: Dün akşam operasyonları yaptık, devamı gelecek
Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye dert yandı... Özgür'ü aşamıyorum!
Köydeki evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
ASELSAN ve HAVELSAN'a FETÖ operasyonu... 48 gözaltı
14 Aralık 2018 tarihli atama kararı yayımlandı
Yeni basın kartı yönetmeliği yayımlandı.... İnternet medyası için Kanuni düzenleme yapılmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ersun yanal 1
eski türk filmlerindeki saçmalıklar 1
reklam 1
sarı yelek terörüne özenen bedelini öder 5
putlarla izzetli olmak 3
13.12.2018 beşiktaş vs malmö maçı 3
sözlükte gün yapmaya karar vermek 4
vazife çıkarmak 1
aracın olmadığı halde trafik cezası gelmesi 3
17.12.2018 fenerbahçe vs b.b.erzurumspor maçı 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Y. Lisans programı ilanı
Elazığ İl Özel İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
TÜDEMSAŞ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Kumluca Belediyesi 1 Engelli İşçi Alacak
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam