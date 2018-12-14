Doğu Anadolu'da 166 köy ve mahalle yoluna kar engeli
|14 Aralık 2018 13:33
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkili olan kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle 166 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bölge genelinde 4 gündür aralıklarla süre kar yağışı ve yer yer etkili olan tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 83, Tunceli'de 11, Erzincan'da 32, Ağrı'da 40 olmak üzere toplam 166 köy ve kırsal kesimdeki mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da kapanan köy yollarını açılması için 209 araç, 659 personel kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.
Erzincan
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı'da 3, Kemah'ta 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 15 ve Tercan'da 10 olmak üzere toplam 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
4 ekip, 5 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 3 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için çalışmalar sürdürülüyor.
Kar yağışının etkili olduğu diğer illerde de kara yolları, belediye ve özel idare ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı ilçede 65, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde 110 santimetre olarak ölçüldü.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar arabalarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı. Kara yolları ekipleri yollarda kar küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.
Çocuklar ise soğuk havaya aldırış etmeden karlı zeminde futbol oynayarak karın keyfini çıkardı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Sagip Sezginer, Barış Yalçınkaya, Yunus Hocaoğlu, Sıtkı Yıldız, Hüseyin Demirci
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