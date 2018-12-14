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Ankara'daki tren kazasında hayatın kaybedenlere veda

Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybedenler bugün son yolculuğa uğurlanıyor. Kazada ölenlerden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Kocatepe Camisi'nde, Uzman Doktor Tahsin Ertaş, Ebru Erdem Ersan ve Kübra Yılmaz için ise Karşıyaka Camii'nde tören düzenlendi
14 Aralık 2018 14:05
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Ankara'daki tren kazasında hayatın kaybedenlere veda

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişiden bazıları bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada ölen Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için üniversitede tören düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ndeki törene, Albayrak'ın annesi, iki kızı, akademisyenler, öğrenciler, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İki yıl önce eşini kaybettiği öğrenilen Albayrak için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri tabutun başında gözyaşı döktü. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Törende konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Rahmi Er, Albayrak'ı rektör yardımcılığı görevinde tanıma fırsatı bulduğunu, birlikte üniversite yönetimine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Albayrak'ın çok çalışkan bir bilim insanı olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Kendisinin son yıllarda çok acı çektiğini biliyorum ama böylesine bir elim kaza sonucu aramızdan ayrılması bizi de çok büyük acıya boğmuştur. Kendisi çok değerli bir bilim insanıydı, çok değerli akademisyenler, öğrenciler yetiştirdi. Onun iki soyu var, bunlardan biri biyolojik soyudur çok sevdiği iki kızı. Diğer soyu da akademik soyudur, çok sevdiği öğrencileri ve yetiştirdiği öğretim elemanları.

Her iki soyun, onun adını gelecekte ona yakışır şekilde yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Kendisinin kaybı, sadece aile bireyleri açısından değil biz meslektaşları, fakültesi, üniversitemiz, bütün Türk akademi dünyası ve aynı zamanda da dünya bilimi açısından büyük bir kayıptır."

"SÜREKLİ KOŞTURAN, ÇALIŞAN İYİ BİR BABAYDI"

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de bazı ölümlerin çok daha acı ve hüzün verdiğini belirterek, "Hele dün yaşanan akıl almaz, inanılmaz, ihmal zincirlerinin art arda geliştiği kaza dediğimiz bir vahşet sonucu hayatını kaybediyorsa o daha da acı veriyor" dedi.

Albayrak'ın çalışkan, üretken, özverili, dürüst, güler yüzlü ve samimi bir arkadaşı olduğunu vurgulayan İbiş, onun sevgi dolu yüreğiyle sürekli koşturan, çalışan iyi bir baba ve son iki yıldır da iyi bir anne olduğunu söyledi.


Albayrak'ın her zaman ailesi ve kurumuna sadık biri olduğunu dile getiren İbiş, "İki çocuk Hazal ve İzel... Annelerini kaybettiler, babalarını da kaybettiler. Ama onu sevenler hep buradayız, onlara sahip çıkacağız. Siz de biz de hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.

Albayrak, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KAZADA ÖLENLERDEN 3'Ü İÇİN KARŞIYAKA CAMİİ'NDE TÖREN

Hayatını kaybedenlerden biri Uzman Doktor Tahsin Ertaş da Konya'ya nöbete gidiyordu. Ertaş ile kazada ölen Ebru Erden Ersan ve Kübra Yılmaz için de Ankara'da Karşıyaka Camii'nde tören düzenlendi.


Ankara'da tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı
NTV
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