'İkinci 100 günlük eylem planımızın çalışmalarına başlıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eylem Planı kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirmek, istek ve beklentilerine karşılık vermek ve farkındalık yaratmak amacıyla, alanında uzman isimlerin katılımıyla Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenleneceğini bildiren Selçuk, 2019'un da "Dünya Yaşlı Yılı" ilan edileceğini açıkladı.

Selçuk, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) vasıtasıyla muhtarlarla iş birliğinin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

81 ilde 300 kişilik uzman müdahale ekipleri

Çocuk işçiliğinin önüne geçmek adına 81 ilde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri oluşturulacağını vurgulayan Selçuk, "Bu birimler tarafından hazırlanan raporlar Çocuk İşçiliği ile Mücadele Kurulu'nda değerlendirilecek. Yine 81 ilde Gönül Elçileri olan mülki idare amir eşleri ve gönüllülerin desteğiyle çocuk işçiliğini bitirmek ve çalışmak zorunda bırakılan çocukların eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek. " bilgisini verdi.

Selçuk, 81 ilde oluşturacak yaklaşık 300 kişilik uzman müdahale ekipleri sayesinde mağdur çocuklara ve ailelerine kesintisiz hizmet verilmesinin sağlanacağını açıkladı.

Aile yapısını güçlendirmek adına "Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP)" içeriklerinin zenginleştirilmesi ile birlikte, 90 bin kişiye daha eğitim verileceğini ve sayıyı 2 milyon 200 bin kişiye yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Selçuk, "Ebeveyn Okulu Eğitim Paketi" oluşturularak, halk eğitimlerine başlanacağının bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetle Topyekün Mücadele kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında imzalanacak protokol ile 81 ildeki Türk Silahlı Kuvvetler personeline "uzman eğitici" eğitimi verileceğini ifade etti.

30 ilde 60 mobil ekip

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) verilen çocukların ailelerine, etkin bir ev ekonomisi yönetimi için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek 30 bin haneye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Selçuk, "30 ilimizdeki okullarda, risk altında bulunan çocuklarımız için koruyucu ve önleyici hizmet sunan 'Mobil Sosyal Hizmet Birimleri' faaliyete geçecek. 30 ilde sosyal çalışma görevlileri ve kolluk personelinden oluşan 60 mobil ekip oluşturulacak ve her ekip 10 okul ile eşleştirilecek. Ayrıca uygulamayı yürütmek üzere 3 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi kurulacak." değerlendirmesinde konuştu.

Selçuk, devlet koruması ve bakım altındaki çocuklar için 8 pilot ilde "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nı hayata geçireceklerini, 3 ilde, 3 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkez ile yine 3 ilde 3 Engelsiz Yaşam Merkezi açacaklarını bildirdi.

"Güvenli iş yerlerine yüzde 50 prim"

Güvenli iş yerlerine yüzde 50 prim indirimi sağlanacağına dikkati çeken Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol ile "Genç İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi" düzenleyeceklerini, 10 üniversiteyle de işveren eğitimi, ekipman kontrolü ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kültürü başlıklarında 3'er protokol imzalanacağını, 3 mega kentte "Yüksekte Güvenli Çalış" kampanyasının başlatılacağını belirtti.

İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve bin engelli vatandaşın "Aktif İş Gücü Piyasası Programı"ndan yararlandırılmasını hedeflediklerini ifade eden Selçuk, İŞKUR aracılığıyla 200 bin vatandaşın, özel sektörde istihdamının sağlanmasını amaçladıklarını bildirdi.

500 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının gerçekleştirileceğinin altını çizen Selçuk, askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin de artık e-devlet üzerinden alınmaya başlanacağını açıkladı.

Selçuk, 1,4 milyon işvereni kapsayan "Teşvikte Kazancım Ne kadar?" adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, cezaevlerinde bulunan bin mahkumlara yönelik eğitimler de dahil olmak üzere toplam 10 bin kişiye 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' verilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"İlk 100 Günlük Eylem Planı'nı yüzde yüz gerçekleştirmenin verdiği gurur ile hiç vakit kaybetmeden İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızın çalışmalarına başlıyoruz. Bakanlık olarak İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler, istihdam, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok konuda yine vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli hizmetlerle milletimizi buluşturacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin refah seviyesini artırmak ve milletimizin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."