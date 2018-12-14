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İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor

Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında yardım köprüsü olan "Askıda Ekmek" projesi, İstanbul genelinde yaygınlaşıyor
14 Aralık 2018 14:23
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İstanbul'da ekmekler paylaşılıyor

Proje kapsamında, İstanbul'da projeye katkı sunan fırınlar, vitrinine "Askıda Ekmek Var" tabelası asıyor. Fırından ekmek alan hayırseverler, istedikleri sayıda ekmeğin parasını vererek askıya ekmek bırakabiliyor. Böylece o anda o fırındaki tabelada, kaç ekmek alınabileceği görülebiliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, Askıda Ekmek Projesi'nin İstanbul genelinde yaygınlaştığını söyledi.

Demir, projenin Anadolu Yakası'ndaki fırınların yüzde 30'unda, Avrupa Yakası'ndakilerin de yüzde 23'ünde uygulandığını anlatarak, "Anadolu Yakası'nda bin 31 fırından 328'inde, Avrupa Yakası'nda ise bin 876 işletmeden 485'inde bu proje uygulanıyor." dedi.

İstanbul'da bu projenin yıllardır uygulandığını ancak son yıllarda daha fazla yaygınlaştığını belirten Demir, daha önce fırınlara gelen ihtiyaç sahibi vatandaşların çekinerek bayat ekmek istediğini ancak bu uygulamayla rahatlıkla taze ekmeğini alabildiğini ifade etti.

Bunun tüm fırınlarda yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"İstanbul'da kişi başı ekmek tüketimi 250 grama kadar indi. Çünkü vatandaşların beslenme alışkanlıkları da değişti. İstanbul'da 15 milyon nüfus olduğunu varsayarsak 15 milyon civarında da ekmek tüketiliyor. Bunun 1 milyonunu da İstanbul Halk Ekmek üretiyor. Askıda Ekmek uygulaması da fırınlarda ekmek satışlarını artırıyor. Bu uygulamayla bağış yapan ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oluşturuyoruz. İhtiyaç sahibi rahatlıkla parasını ödeyen bir müşteri gibi ekmeğini alabiliyor. Yardım etmek isteyene de bir kapı açılıyor. Fırıncılara bu uygulama maddi bir külfet getirmiyor, herkes de bu sisteme dahil olabiliyor. Her fırında bu projenin uygulanmasını istiyoruz. Herkesin masasında ekmeği olması için Askıda Ekmek uygulamasının kentteki 3 milyon civarındaki fırınımızın tamamında uygulanmasını talep ediyoruz."

Projenin en yaygın uygulandığı ilçeler

İstanbul'da projenin en yaygın olduğu ilçelerden biri Esenler. 2011 yılından bu yana ilçedeki 403 aile, bu projeden yararlanıyor. Proje ile günlük yaklaşık 950 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Askıda Ekmek", Bağcılar Belediyesi öncülüğünde de 80 fırında uygulanıyor. 7 yıl önce başlatılan proje kapsamında Bağcılar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her yıl 22 mahallede uygulamanın yapılacağı fırınlar belirleniyor. Ekipler tespit edilen fırınlara "Askıda Ekmek" yazılı sepetler dağıtıyor. İlçe sakinleri satın aldıkları ekmeklerden bir tanesini ihtiyaç sahipleri için sepetin içine bırakıyor. Gün içinde fırına uğrayan yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler sepetten istediği kadar ekmeği ücretsiz olarak alıyor.

Projeden yararlanan vatandaşlar da bunun yaygınlaşmasından memnuniyet duyduklarını anlattı. Çocuklarının bu sayede aç kalmadıklarını dile getiren vatandaşlar, uygulamanın her ilçede hayata geçmesini talep ettiklerini söylediler.

Anadolu Ajansı
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